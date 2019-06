Lautertal.„Lokalpolitik trifft Unternehmen“ heißt eine neue Veranstaltungsreihe, die die Gemeinde Lautertal mit ihrem Wirtschaftsbeirat auflegt. Bürgermeister Andreas Heun und die Firmeninhaber Stephan Bremstaller (Reichenbacher Apparatebau) und Dirk Krämer (Way-of-energy) haben die organisatorische Vorarbeit geleistet.

Das erste Treffen soll am Dienstag, 25. Juni, bei der Firma Reichenbacher Apparatebau im Brandauer Klinger sein. Wie Bremstaller, Krämer und Heun erläuterten, geht es zunächst darum, die örtlichen Unternehmer und Gewerbetreibenden mit der Politik an einen Tisch zu bringen. Eingeladen sind daher auch die Mitglieder des Gemeindevorstandes und von der Gemeindevertretung deren Vorsitzender Günter Haas und die Chefs der Fraktionen.

Die Idee stamme aus dem Wirtschaftsbeirat, berichtete Heun. Seit sich die Wirtschaftsvereinigung Lautertal (WVL) aufgelöst hat, fehlt es der Politik an einem zentralen Ansprechpartner. Aber auch die WVL hatte bereits ihre Schwierigkeiten, alle Unternehmer unter einen Hut zu bringen.

Außer den Handwerksbetrieben, die sich vorwiegend an Endkunden wenden, gibt es in Lautertal einige größere Firmen, die aber in der Vorproduktion tätig sind. Und es gibt die Gastronomen mit noch einmal eigenen Interessen. Bürgermeister Heun sagte, Ziel sei auch, einen Überblick zu gewinnen, welche Unternehmen es überhaupt gebe und welche Arbeit sie leisteten.

Heun ist sich sicher, dass die Gemeinde „viele innovative Unternehmen“ hat. „Die Lautertaler sind fleißig.“ Ein weiteres Ergebnis soll sein, dass sich der Austausch zwischen den Gewerbetreibenden verstärkt. Da es bisher keine Plattform zur Kommunikation gibt, sollen die Treffen in der Reihe „Lokalpolitik trifft Unternehmen“ eine solche schaffen.

Heun, Bremstaller und Krämer zeigten sich gespannt, wer sich darauf einlasse. Es werde sicher nicht gelingen, alle Firmeninhaber zu erreichen. Einen Versuch sei es aber wert. Als Grundlage für Gespräche gibt es einen Vortrag zum Thema Fachkräftemangel. Die Gewinnung von Nachwuchs sei ein Thema, das Firmen unabhängig von Branche, Größe und Ausrichtung angehe, sind die Organisatoren überzeugt.

Nach der Premiere am 25. Juni soll die Reihe in weiteren Firmen Station machen. Außerdem sollen die Ergebnisse ausgewertet werden, um Inhalte und das Konzept anzupassen. tm

