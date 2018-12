Lokalschau in Gadernheim

Gadernheim.Die Mitglieder des Rassegeflügelzuchtvereins Gadernheim haben die Vorbereitungen für die Lokalschau abgeschlossen. Wie der stellvertretende Vorsitzende Frank Filbert ankündigte, ist die Schau am zweiten Wochenende im Dezember.

Für die Öffentlichkeit öffnen sich die Türen am Sonntag, 9. Dezember. 200 Tiere werden am Freitag zuvor in der Gadernheimer Heidenberghalle in die Käfige eingesetzt. Am Samstag werden die Preisrichter erwartet, die nach strengen Kriterien die Zuchterfolge bewerten werden.

Freunde der Rassegeflügelzucht sind willkommen, um die Tiere zu besichtigen und um Fachgespräche zu führen. Willkommen sind aber auch alle anderen Interessenten. Für die Besucher werden ein Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen angeboten werden. jhs

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 07.12.2018