Martinsumzug des Kindergartens Elmshausen

ELMSHAUSEN.Bunte Lichter, wärmende Kleidung – zum Laternenzug formierten sich die Kinder aus Elmshausen. Und es war an dem Abend ganz so wie in einem gern gesungenen Martinslied, dass oben am Himmel die Sterne und unten am Boden die Laternen der Kleinen leuchteten.

Eingeladen hatte der evangelische Kindergarten. In Begleitung von Erzieherinnen, Eltern und Großeltern zogen die Mädchen und Jungen durch die Dunkelheit, sangen Lieder, erlebten die Geschichte des Heiligen Martins bei einem Martinsspiel der Kindergartenkinder und genossen anschließend das Beisammensein auf dem Kindergartengelände. thz/Bild: Zelinger

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 19.11.2018