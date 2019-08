Maugelsches-Kerb feiert am Wochenende Jubiläum

Elmshausen.Am Wochenende wird in Elmshausen die 30. Maugelsches-Kerb gefeiert. Los geht es am Freitag, 9. August, um 19.30 Uhr mit dem Aufstellen des Kerwebaums am Festzelt auf dem Sportgelände des TSV. Im Anschluss sorgt die Rock-Pop-Party-Band Cracked Fire aus Walldorf im Festzelt für Partystimmung.

Am Samstag, 10. August, ziehen um 19.30 Uhr die Kerwepaare und die Kerwekönigin in das Festzelt ein. Die Tanz- und Partyband Pink Panthers um Jean Diehl wird für Musik sorgen.

Der Festumzug, organisiert von der Kerwejugend, zieht am Sonntag, 11. August, ab 14 Uhr durch die Straßen von Elmshausen. Dazu wird die B 47 vorübergehend gesperrt werden. Start ist im Gewerbegebiet, das Ziel ist der Sportplatz. Dort können die Besucher der Kerweredd lauschen. Im Anschluss startet eine Schlagerparty mit Rico Bravo.

Für den Montag, 12. August, lädt die Feuerwehr ab 10.30 Uhr zum Frühschoppen mit Livemusik am Gerätehaus ein. Ab 18 Uhr geht es bei der Kerwejugend weiter mit der Abschlussparty am Alten Rathaus. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 07.08.2019