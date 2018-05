Mehr Geld für Bildung und Gesundheit gefordert

Anzeige

Lautertal/Lindenfels.Anlässlich der Jahreshauptversammlung des DGB-Ortsverbandes Lautertal-Lindenfels stellte Horst Raupp, Regionssekretär Südhessen, die Eckpunkte der gewerkschaftlichen Forderungen zur hessischen Landtagswahl am 25. Oktober vor. Gute und kostenlose Bildung von Anfang an, von der Kinderkrippe bis zur Uni, sei eines der zentralen Ziele.

Vor zehn Jahren habe man Unterschriften für die Abschaffung der Studiengebühren gesammelt. Auf diesen Erfolg wolle man aufbauen. Es fehlten Lehrkräfte, was zu Unterrichtsausfällen führe. Das Land müsse Geld in die Hand nehmen, um Abhilfe zu schaffen.

Weiter setze man sich für gute Arbeit und eine Ausweitung der Tarifbindung ein. Im Tariftreue- und Vergabegesetz fehle es an Kontrolle und Sanktionen und einer Generalunternehmerhaftung, so Raupp weiter. Wer sich um öffentliche Aufträge bewirbt, müsse sich auch an Tarifverträge halten, Ausbildungsplätze schaffen und auf Arbeitnehmerrechte achten. Auch eine Rückkehr in die Tarifgemeinschaft der Länder sei in diesem Zusammenhang zu nennen. Hessen sei der größte Tarifflüchtling in der Republik, was nicht länger hingenommen werden könne.