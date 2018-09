Melodien aus Händels Messias

Reichenbach.In der Reihe „Wer will, kann kommen“ gibt es am Samstag, 8. September, das nächste Konzert. Beginn ist um 17 Uhr.

Im ehemaligen Blumenladen der Gärtnerei Hechler in Reichenbach werden beliebte Werke aus Georg Friedrich Händels Messias geboten werden. Aus allen drei Teilen werden Stücke vorgestellt. Im Mittelpunkt steht der dritte Teil, der fast komplett aufgeführt wird.

Während der erste und zweite Teil sich mit der Ankündigung des Messias, seiner Geburt, sein Wirken auf der Erde, seinem Tod am Kreuz und der Auferstehung beschäftigen, wendet sich der dritte Teil den letzten Dingen des Menschen und der Welt zu. Es geht also um Fragen, was nach dem Tod geschieht.

Es singen und spielen Christine Hechler (Sopran), Arnold Schäfer (Bass) sowie Burkhard Dersch (Klavier). red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 07.09.2018