Melodien aus Oper und Operette

Reichenbach.In der Reihe „Wer will, kann kommen“ wird zu einem Konzert mit Arien und Duetten aus Oper und Operette eingeladen. Termin ist morgen (Samstag) ab 17 Uhr in der ehemaligen Gärtnerei Hechler in Reichenbach in der Friedhofstraße 10.

Zu hören sind Werke von den Komponisten Wolfgang Amadeus Mozart, Georg Friedrich Händel, Giacomo Puccini, Franz Lehár, Carl Zeller, Eduard Künneke, Franz von Suppé, Carl Loewe und Rudolf Benatzky. Mitwirkende sind Christine Hechler (Gesang); Anselm Rothe (Gesang) und Burkhard Dersch (Klavier).

Der Eintritt ist frei. Um Spenden wird gebeten. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 30.08.2019