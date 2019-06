Merkwürdige Argumente

Nun haben sich also Jagdpächter und Gemeindevorstand durchgesetzt: Hunde müssen auch im Lautertal in der Brut-und Setzzeit an die Leine. Begegnungen mit Tieren werden sich dennoch nicht vermeiden lassen, denn als Kulturfolger haben es sich Reh, Fuchs und Marder längst in unseren Gärten und Ortsrandlagen gemütlich gemacht und jeder Fußgänger, Radfahrer oder Traktor verschreckt das Wild genauso wie ein Hunde-Spaziergänger.

Interessieren würde mich die genaue Aufschlüsselung der Tiertötungen (wie viele nachweisbar durch Hunde getötet wurden, da doch die Todesursache meist nicht mehr feststellbar ist).

Das Argument der Milchviehhaltung ist merkwürdig, zumindest rund um Reichenbach setzt man doch eher aufs Pferd als auf die Milchkuh. Auch Eigentumsverhältnisse werden zwangsweise eingehalten, denn Wiesen sind zum größten Teil eingezäunt. Ein die Eigentumsverhältnisse kundtuender Hund wird heute im Gegensatz zu früheren Zeiten nicht mehr als normal angesehen, sondern als asozial abgestempelt. Und laut Paragraf 15 Absatz 1 des Hessischen Waldgesetzes dient der Wald als Allgemeingut zur Erholung Aller unter der Voraussetzung gegenseitiger Rücksichtnahme. Diese Rücksichtnahme vermisse ich eher von marodierenden Mountain-Bikern.

Immerhin wird bestätigt, dass sich die Mehrheit der Hundehalter vernünftig verhalte (ob ein Leben an kurzer Leine mit wenig Kontakt zu Artgenossen im Sinne der artgerechten Haltung für den Hund vernünftig ist, sei dahingestellt). Und die so wohlerzogenen Hunde mancher Jagdpächter – Zitat: „Es ist halt ein Jagdhundghund...“ – genießen offensichtlich weiterhin das Privileg der unkontrollierten Hatz auch außerhalb der Jagdsaison.

Empörend empfinde ich jedoch den Aufruf zur sogenannten Selbstkontrolle, Anzeige beim Ordnungsamt zu erstatten sei für jeden erlaubt. Den Hund, den man am Horizont vielleicht beim Jagen sieht, bzw. dessen Besitzer, kennt man nicht, daher wird eine Anzeige schwierig. Einfacher ist es doch sich vom Nachbarschaftsstreit am Zaun auf den Ersatz-Kampfschauplatz Gassi-Route zu verlagern und unliebsame Mitmenschen zu gängeln. So musste schon manch ein Hund zum Wesenstest, der wahrlich keine Gefahr darstellt.

Stefanie Melzer

Reichenbach

