Meßbacher wanderten in der Frühen Neuzeit nach Lautertal aus

„Sieben Wanderkilometer bergauf können sich ziehen“, stellte schon Joachim Bartl bei seiner Wanderung aus dem Fischbachtal hoch zum Kaiserturm fest. Etwa die gleiche Strecke liefen auch einige Meßbacher, die es vor dem 30-jährigen Krieg ins Lautertal zog. Den Anfang machte der Bauer Nikolaus Eichhorn, geboren um 1520, der als zweitältester Sohn den Hof verlassen und anderweitig anheuern musste. Er entschied sich für eine halbe Hube in Lautern und gründete dort seine Familie. Seine Nachkommen leben jetzt schon seit rund 475 Jahre im Tal.

Nikolaus´ Bruder Matthes durfte in Meßbach mit Frau und vier Kindern den elterlichen Hof bewirtschaften. Seine jüngste Tochter Elisabeth („Els“) zog es nach Gadernheim, wo sie am 24. November 1589 den Einheimischen Hans Bergk heiratete. Sie war auch Patin beim vierten Kind „Elß“ ihres Cousins Nikel in Lautern. Nicolaus, der Sohn ihres Bruders Joist „hat etliche Jahre bei Hans Wöbern zu Raidelbach gedient“. Am 2. Februar 1623 heiratete er in Reichenbach Barbara Gantzert, die Witwe des Hermann Cuntz und hatte mit ihr den Sohn Niclaus.

Alle drei „Auswanderer“, aber auch ihre Verwandten in der alten Heimat liefen sicher oft die Tour von Meßbach nach Gadernheim, Raidelbach, Lautern oder Reichenbach. Dabei dürften sie sich die kürzesten und mit den geringsten Steigungen versehenen Wege ausgesucht haben. Schon die Römer gingen vermutlich so vor, wenn sie in der Region unterwegs waren. Zwischen Bensheim und Reichenbach entlang der Lauter waren die Steigungen ohnehin gering. Jetzt ging es weiter durchs „Eck“ und an der Graulbach entlang, vor Beedenkirchen eine kurze Steigung hoch auf die „Breite Heide“ und weiter nach Gadernheim . Und dort vermieden die Römer auch den beschwerlichen Aufstieg hoch zur Neunkircher Höhe und liefen am Rauhestein vorbei Richtung Dieburg.

Nikolaus, Els und Niclaus Eichhorn dürften mit ihren Familien in beiden Richtungen auch den Weinweg zu und von den Lautertaler Dörfern benutzt haben. Er führt direkt oberhalb von Meßbach durch den Oberwald, vorbei am fast 500 Meter hohen Rimdimdim, vorbei an der 605 Meter hohen Neunkircher Höhe zum Gadernheimer Rauhestein und über die Breite Heide auch nach Lautern, Beedenkirchen oder Reichenbach. Dieser Wanderweg von Meßbach nach Gadernheim beträgt etwa sieben Kilometer. Die heutige Straßenführung von Meßbach über Billings, Lützelbach und Brandau nach Gadernheim beläuft sich dagegen auf zwölf Kilometer.

