Meter für Meter stieg auch das Selbstvertrauen in die Höhe

Reichenbach.Hoch hinaus ging es für 16 Ferienspielkinder, die sich jüngst mit dem Lautertaler Jugendpfleger Peter Schuster am Kletterfelsen am Hohenstein in Reichenbach verabredet hatten. Während sich Schuster allerdings auf die Sicherung und Beaufsichtigung der Kletterer beschränkte, durften die Jungs und Mädchen im Alter zwischen sieben und zwölf Jahren, aufgeteilt in zwei Achter-Gruppen, auf den beiden Längsseiten des Felsens ihre Kletterkünste zeigen. Zum einen mit Hilfe einer Strickleiter, die auf der Rückseite des steil abfallenden und etwa zwölf Meter hohen Felsens heruntergelassen wurde, und zum anderen auf der Vorderseite mit Sicherung beim freien Klettern an einem Seil.

Die beiden Klettermöglichkeiten hatte Frank Jakob von einem Sportunternehmen aus Rimbach schon eine Stunde vorher vorbereitet, so dass es fast schon losgehen konnte. Der erfahrene Fachübungsleiter des Alpenvereins hatte dabei Unterstützung von Annika Herma, die zwei unterschiedlich lange Kletterrouten auf der Vorderseite des Felsens mit einem Seil sicherte und beaufsichtigte. „Der Kletterfelsen am Hohenstein besteht aus Quarz und Granit. Seine zerklüftete Struktur bietet so sehr gute Haltemöglichkeiten und ist deshalb ideal für Kletterkurse oder Erlebnis-Klettertage wie die heutigen Ferienspiele“, erläuterte Jakob.

Sicherheit wird großgeschrieben

Sicherheit wurde bei allem Können, wie bei allen risikobehafteten Sportarten, dennoch immer großgeschrieben. Fast alles ist doppelt gesichert. „Wenn auch bei dieser Gesteinsstruktur nicht mit einem Steinschlag zu rechnen ist, tragen dennoch alle Kinder zum Schutz einen Helm, falls sie zum Beispiel beim Drehen am Seil mit dem Kopf an der Steilwand anschlagen sollten“.

Zudem trugen die Kinder einen Klettergurt, mit dem sie mit einem Karabiner am eingehakten Sicherungsseil befestigt waren.

Bevor es aber an die Strickleiter ging, gab Jakob den weniger erfahrenen Kletterern noch einen guten Tipp mit auf den Weg, wie sie auf der wackeligen Leiter gut und einfacher vorwärts kommen konnten. „Nehmt beim Klettern immer einen Arm und ein Bein hinter die Leiter“, rät er: „In dieser Position könnt ihr auch besser ausruhen, wenn die Kräfte nachlassen.“

Auf diese Weise ging es für Kinder, die schon einmal beim Klettern dabei waren, flugs bergan und auch für die Neulinge stellte sich sehr schnell ein an der Höhe sichtbar werdender Erfolg ein. Was sicher auch an ihrem Coach lag, der den einen oder anderen Meter für Meter nach oben „sprach“ und so bei den Neulingen für Selbstvertrauen sorgte.

Am Ende der Strickleiter, die am unteren Ende von den anderen festgehalten wurde, wartete als deutlich hörbares Zeichen des Erfolgs eine Glocke, die es bei der Ankunft am höchsten Punkt der Leiter zu läuten gilt. Das Abseilen parallel zur Strickleiter ging dann – je nach Wunsch des Kindes – schnell oder langsam vonstatten, bis man endlich wieder festen Boden unter den Füßen hatte.

Die im Vorfeld von Frank Jakob prognostizierte hundertprozentige Erfolgsquote der Ferienspielkinder konnte noch nicht gleich beim ersten Versuch erreicht werden. Aber sehr nahe dran war die Gruppe schon.

Nach und nach durften die Kinder dann unter seiner Aufsicht auch das Sichern ihrer Mitstreiter übernehmen, bevor letztlich ein Wechsel der beiden Gruppe auf die jeweils andere Seite des Felsens erfolgte.

An der nicht weniger steilen, aber etwas höheren Vorderseite ging es anschließend mit zwei Schlaufen als Einstiegshilfe erneut nach oben. Mit Tipps und entsprechender Seil-Sicherung von Annika Herma suchten sich die Kinder einzeln ihren eigenen Weg an der Felswand.

Nach so vielen Erfolgserlebnissen dürften die Kinder am Ende des Tages mit einer gehörig großen Portion Selbstbewusstsein nach Hause zurückkehrt sein. fred

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 22.07.2019