Mini-Mühle wird zum Fest übergeben

Elmshausen.Entlang der Lauter arbeiteten einst zahlreiche Mühlen. Ein davon ist die Deichertsmühle, die mitten in Elmshausen stand. Ihre Ersterwähnung geht auf das Jahr 1387 zurück und heute ist sie im Ort selbst nicht mehr zu finden. Eine Erinnerung daran ist ein Modell, das am Striethteich steht.

Mitglieder des Verschönerungsvereins hatten in den 70er Jahren die Idee, eine Mühle am Wasserzulauf des Teiches zu bauen. „Es sollte eine Dekoration des Striethteiches sein und das drehende Mühlrad eine Attraktion für Kinder“, so Rainer Krämer vom Verschönerungsverein. Nach 40 Jahren war dieses Modell in die Jahre gekommen, es sah nicht mehr schön aus und auch das Mühlrad drehte sich nicht mehr rund. Deshalb wurde das Modell nun generalüberholt und soll am Fest des Verschönerungsvereins am Donnerstag, 30. Mai (Christi Himmelfahrt), feierlich seiner neuen Bestimmung übergeben werden.

Original wurde 1890 abgerissen

Der Neuaufbau auf die vorhandenen Grundmauern führte dazu, dass sie Mitglieder im Verein mit der ehemaligen Mühle selbst beschäftigt haben. „Abgerissen wurde die Deichtertsmühle im Jahr 1890. Sie stand mitten im Ort unweit des heutigen Radlettplatzes an der Ecke Nibelungenstraße und Fischweiher“, erläutert Krämer. Der Mühlgraben zog sich nördlich der Lauter zunächst parallel und nach einem rechtwinkligen Knick an der Mühle vor bei wieder zurück zur Lauter. Ein zweiter Graben diente als Umleitung. Er bildet mit dem Knick quasi ein Dreieck östlich der Mühle.

Heute ist der Graben zugeschüttet und bei Bauarbeiten in der Straße „Am Fischweiher“ ist der steinegefüllte Graben noch zu finden, weiß Rainer Krämer.

Die Reste des alten Mühlrades wurden bei den Bauarbeiten gefunden. Erbaut wurde die Mühle von den Erbacher Grafen, in deren Eigentum sie sich lange befand.

Feuersbrunst im 19. Jahrhundert

Ein letzter Müller war 1842 Peter Borger aus Gadernheim. Von ihm gibt es eine Aufzeichnung, welche die Versteigerung der Mühle 1846 anbietet. Dort wird von zwei Mahlgängen berichtet: einem Schälgang und einer Holzschneidmühle. Im Jahr 1851 erlebte die Mühle eine Feuersbrunst, sie wurde aber wieder aufgebaut. Zuletzt wurde die Mühle von dem Ehepaar Magdalena und Jakob Deichert betrieben.

1890 übernahm das Natursteinwerk Kreuzer und Böhringer aus Lindenfels die Mühle. Auf dem Anwesen wurde ein Säge- und Polierwerk eingerichtet. Wie auf alten Bildern zu erkennen ist, bestand sie wohl aus einer größeren Ansammlung an Gebäuden.

Dort arbeiteten zeitweise 140 Personen, so ist die Information in alten Unterlagen zu entnehmen, die der Verschönerungsverein zur Verfügung stellte. 1970 wurden das Werk geschlossen, alle Gebäude abgerissen, das Areal für Wohnbauzwecke erschlossen.

Der Name der Mühle ist in Dorfkreisen nach dem letzten Besitzer, der Familie Deichert, geblieben. Ihr genaues Aussehen ist nicht überliefert, und so trägt das Modell am Striethteich lediglich den Namen und die Erinnerung an diese Mühle. Ob sie so ausgesehen hat, weiß niemand mehr.

