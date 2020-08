Mini-Umzug unterwegs auf den Straßen von Elmshausen

Elmshausen.Einen besonderen Kerbzug erlebten die Elmshäuser zu ihrer Kerb in Corona-Zeiten. Hygiene- und Abstandregeln sorgten für Einfallsreichtum. Schließlich gab es einen Mini-Kerbzug, der zu den Elmshäusern kam. Ein Wagen der Kerbjugend für das Freibier zog durch den Ort und ein zweiter Wagen war mit Schlagerkönig Rico Bravo und einem weiteren Musiker besetzt. Somit war dieser Zug schon von weitem gut zu hören und die leeren Bierhumpen konnten herausgeholt werden. Die Bürger wurden gebeten zu Hause zu bleiben. Die Familien warteten in ihren Hauseingängen, Vorgärten oder Höfen und freuten sich über den Ausschank in ihre eigenen Gläser.

Distanz gehalten

Alle Mitglieder der Kerbjugend trugen eigens angefertigte Masken und Handschuhe, somit war dabei allen Regeln Rechnung getragen. Distanz halten war selbstverständlich und dennoch ließ sich diese Kerb in vielen kleinen Kreisen feiern und mancher Schwatz halten. jhs

