Mit dem Billardtisch durch die Hauswand

Gadernheim.Das Zepter bei der diesjährigen Kerb in Gadernheim hatte Stephan Ramge als Kerweparrer, er war wieder im Amt. Ihn unterstützte Lea Crößmann als Mundschenk, als nach einem tollen Umzug die Zeit zum Verlesen der Kerweredd gekommen war. „Gure, er Leit, er wunnert eich vielleicht heit. Zurick geträre bin ich ledschd Joahr vun dem Omt, doch hoat me mich des Joahr nochmol dezu verdoamt“, war dann auch gleich die Erklärung dazu in der Begrüßung. Stephan Ramge war bereit, seinen Nachfolger Max Kaffenberger zu vertreten, der einen guten Grund hatte, nicht dabei zu sein. „Deshalb häb ich net loang mit mer gerunge, un bin fer de Max oigesprunge.“

Schweres Gerät und Manneskraft

Nach einem ordentlichen Kerwemarsch nahmen die Geschichten der Kerweredd ihren Lauf. Am Ende galt es, den Kerwebolzen für die beste Geschichte zu verleihen. Dieser ging an einen Gadernheimer, der einen Billardtisch geschenkt bekommen hatte. „Des obhole vun dem Ding woar goar net schwer, äwwer vor de Hausdeer beginnt doan es grouße Malehr“, berichtete Lea Crößmann. „Doisch die Deer, wo des Ding heet gsollt, hoat der Disch, trotz Drehe und Wende, net doisch gewollt.“ Getreu dem Motto „was nicht passt wird passend gemacht“ wird eine Lösung gesucht, um den Tisch doch ins Haus zu bekommen.

Die Lösung: „Mit schwerem Gerät werd dem Problem zu Leibe geriggt, un korzerhoand mit Manneskraft die Hauswand oigedrickt.“ Für Kerweparrer und Mundschenk war es völlig neu, dass wegen eines Billardtisches gleich eine ganze Hauswand eingedrückt wird, deshalb wurde nun das Lied „Looking for Freedom“ angestimmt.

Unter dem Titel: „A bei uns im Vorstoand gitts clevere Leit, die denke beim schaffe alsemol net sou weit“, beginnt eine weitere Geschichte in der Redd, die mit der Melodie „Bob der Baumeister gekrönt wurde. Als die Schilder zur Kerb am Orteingang aufgestellt werden sollten, war das technisch nicht ganz so einfach, denn die Länge der Pfosten passte nicht ganz. Nun musste eine Lösung her. „Da mer im gut sordierde Audo e Säg hott fer alle Fäll, woar de Poschde a gekerzt goanz schnell.“ Doch der gekürzte Pfosten war nun zu kurz zum Aufhängen des Kerweschildes. Die neue Lösung: „Des obgschnerrene Daal werd korzerhoand halbiert, un on den zu korze poschde mondierd.“

In der nächsten Geschichte ging es um die Zuverlässigkeit der Bahn. Dabei machte eine Gadernheimerin eine Ausbildung bei der Bahn und stand vor der Abschlussprüfung. Den Ort der Prüfung wollte sie natürlich mit einem Kollegen per Bahn erreichen. „Das die Boahn oft ist net pinktlich waas wohl jeder, doch bei dere Gschicht kriegt se net de schwarze Peter.“ Die Gadernheimerin sitzt im Zug, bespricht mit ihrem Kollegen den Lernstoff und beide wundern sich, warum die Fahrt so lange braucht. „Die rischdisch Haltestell woar schun loang vebei, als se on de Endstation beim aussteije sin dabei.“ Zum Glück erreichten beide die richtige Haltstelle mit einem anderen Zug pünktlich zur Prüfung.

Ein ganz anderes Problem hatte eine fleißige Gadernheimerin einige Zeit nach ihrem Putztag. „De Wischmopp un de Staubsauger wern doich die Wohnung gschowwe, un wenn se gekennt häät, hätt se a noch die Schränk houch gehowwe.“ Nach getaner Arbeit darf sich ausgeruht werden. „E poar Doag sperer leit se wirre uff de Couch als se en komische Geruch woahrnimmt, un net waas wo der Geschdonk herkimmt. Und plötzlich entdeckt die Dame des Hauses noch eine große Wasserlache in der Nähe der Gefriertruhe. „De Gefrierschroank is kabutt“, ist sie sich sicher. Doch der Grund ist ein anderer: Bei ihrer Saugaktion ein paar Tage zuvor hatte sich die Steckdose des Gefrierschranksteckers benutzt und den Stecker der Truhe anschließend nicht mehr eingesteckt.

Weitere Geschichten und Nachrichten amüsierten die Zuhörer. Schließlich hieß es „Bis negschd Joahr er liewwe Leid, mer rufe zum ledschde mol fer heit. Die Gareme Kerb lebe hoch“. jhs

