Mit Felsen Hände waschen

Reichenbach.Mit Seife den Felsberggranit erforschen können Kinder ab sieben Jahren am Sonntag, 19. Mai, in der Zeit von 14 bis 15 Uhr. Das Felsenmeer-Informationszentrum in Reichenbach bietet einen Workshop Felsenmeerseife an. Unter der Anleitung von Stefanie Richter können die Teilnehmer mit bunten Seifenpartikeln erfahren, wie Gesteine des Felsenmeeres von innen aussehen und aus Seife die Felsen nachbilden. Duftende Kräuter wie zur Römerzeit machen das Händewaschen zum Vergnügen. Ein Kostenbeitrag von fünf Euro für das Material wird erhoben. koe/Bild: Koepff

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 14.05.2019