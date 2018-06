Anzeige

Als die tollkühnen Männer mit ihren knatternden Kisten 1948 den Odenwälder Motorsportclub (OMC) Reichenbach ins Leben riefen, waren die Wunden, so die Vereinschronik, die der Zweite Weltkrieg bei der Bevölkerung hinterlassen hatte, noch nicht verheilt. Eine Geldentwertung stand bevor, was für den neu gegründeten Club eine ungewisse Zukunft bedeutete. Vielleicht war diese Ungewissheit für die erst wenigen Mitglieder Ansporn für den Fortbestand und die Weiterentwicklung ihres Vereins zu werben.

Beliebt bei Jung und Alt

Die Vereinsgründer wollten den durch die Wirren der Nachkriegszeit und der Inflation leidgeprüften Motorsportanhängern ein gewisses Zusammengehörigkeitsgefühl, ein Zuhause unter Gleichgesinnten vermitteln.

Neben den geselligen Veranstaltungen stand natürlich der Motorsport im Vordergrund. Die in bunter Folge wechselnden Veranstaltungen wurden bei Jung und Alt immer beliebter. So schickte der Fahrtleiter an Ostern zu einer Eiersuchfahrt, im Sommer zu einem Geschicklichkeitsturnier für Motorräder oder bei den beliebten Orientierungs- und Bildersuchfahrten immer ein großes Startfeld auf die Reise.

Besonders reizvoll waren die traditionellen Fuchsjagden, bei denen der „Fuchs“ durch den heimatlichen Odenwald gehetzt wurde. Diese Veranstaltungen machten den Club damals sehr bekannt und immer mehr neue Mitglieder konnten aufgenommen werden. Dies waren zum größten Teil junge Männer, denen die aufblühende Motorradindustrie einen verhältnismäßig günstigen fahrbaren Untersatz verschaffte. So konnten die Aktivitäten im OMC noch mehr gesteigert werden.

Drohender Niedergang

Als Anfang der 60er Jahre das Ende der Motorradära unaufhaltsam fortschritt, flaute auch der Motorsportbetrieb im OMC ab, was darauf zurückzuführen war, dass immer mehr jugendliche Führerscheinbesitzer das bequeme Auto mit dem witterungsabhängigen Motorradsattel tauschten. Das Bergfest, als einzige noch verbliebene Repräsentation des Clubs gegenüber der Öffentlichkeit, verlor durch Verlegung vom romantischen Hohenstein in nüchterne, geschlossene Räume seinen Anreiz. Konnte bis in das Jahr 1967 noch ein finanzieller Erfolg bei den Sommerfesten verbucht werden, so riss die Veranstaltung 1968 ein Loch in die Kasse. Dem bis dahin so aktiven Motorsport-Club drohte das Schicksal, künftig nur noch als „Traditionsverein“ zu gelten und nach und nach von der kulturellen Bühne zu verschwinden. Es sollte einige Jahre dauern, bis sich einige Mitglieder an die Grundsätze des Clubs erinnerten und diesen wiederbelebten. Die Werbung und das Durchführen von motorsportlichen Veranstaltungen, speziell auf die Belange und nach den Grundsätzen der Autofahrer zugeschnitten, hatten Erfolg. Innerhalb kurzer Zeit fanden motorsportbegeisterte junge Menschen, Autofahrer ebenso wie Motorradanhänger, den Weg zum OMC und die Mitgliederzahl verdoppelte sich.

Motorsportliche Erfolge waren oftmals sehr beachtlich und trugen wesentlich dazu bei, dass der Name „OMC Reichenbach“ in Motorsportkreisen der näheren Umgebung wieder einen guten Klang erhalten hatte.

Donnerstag, 21.06.2018