Mit Kobold Kieselbart auf Schatzsuche

Reichenbach.„Wart ihr denn schonmal am Felsenmeer?“ – diese Frage stellte kein geringerer als Kobold Kieselbart höchstpersönlich in die Runde der 38 Kinder, die im Rahmen der Lautertaler Ferienspiele an der großen Schatzsuche am Felsenmeer teilnahmen. So ziemlich alle in der Gruppe bejahten die Frage laut.

Für die Kleinen gab es jedoch auch bei ihrem zweiten, dritten oder für viele vielleicht sogar schon zehnten oder 20. Besuch allerhand Neues zu entdecken. Das lag nicht zuletzt daran, dass sich Kieselbart, der Kobold vom Felsenmeer, dargestellt von Marieta Hiller, eine ganz besondere Schatzsuche für die Kinder ausgedacht hatte.

Ziemlich anstrengend fanden einige von ihnen dabei vor allem einen ganz bestimmten, aber eben auch besonders wichtigen Bestandteil der Schnitzeljagd: das Laufen. Und so bildete sich auf dem steinigen Weg bis zu Kobold Kieselbarts prächtigem Schatz immer wieder eine einigermaßen lange Schlange – meist jedoch nur, bis die Kinder von den Wegen durchs Felsenmeer aus den nächsten der insgesamt 13 Steine entdeckt hatten, die es zu besuchen galt, um die Schnitzeljagd abzuschließen. „Bevor ihr das Lösungswort nicht erraten habt“, bekommt ihr auch keinen Stein, mahnte Kobold Kieselbart stetig.