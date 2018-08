Anzeige

Angefeuert von den Zuschauern war es gegen 20 Uhr vollbracht: Der Fichtenstamm stand, in der neuen Stahlhalterung am Sportplatz fest verankert, die Kerwemädchen tauften den Baum traditionell mit Wein und in etwa 23 Meter Höhe wehten der Kerwekranz und die Zahl 29 im Wind. So wird allen Zuschauern angezeigt, dass im kommenden Jahr das 30-jährige Bestehen der „Maugelschen Kerb“ gefeiert wird.

Für alle Auswärtigen seih erwähnt, dass die „Maugelschen“ – die Namensgeber für das Dorffest - eine Birnensorte ist, die zur gleichen Zeit reif ist, wenn man in Elmshausen die Kerwe feiert. / TN

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 13.08.2018