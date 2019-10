Mit Odenwälder Leckereien nach Italien

Lautertal.Ausverkauft war die erste deutsche Bierprobe, die vom Verschwisterungskomitee Dogliani, der italienischen Partnerstadt Lautertals, in Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung und der Bottega del Dogliani (Weinkeller der Stadt Dogliani) organisiert wurde. Die extra angereisten Gäste aus dem Odenwald präsentierten in einem Gewölbekeller sechs verschiedene Biere in Kombination mit ebenso vielen, für den Odenwald typischen Wurstsorten von einer Lautertaler Metzgerei. Die zu verkosteten Biere waren von Thomas Maul zusammen mit Alexander Limp ausgesucht worden.

Nachdem die Crew aus Lautertal mit Marion Heldmann, Anja und Thomas Maul sowie Gerard Pillas Dogliani sicher erreicht hatten, konnte die Verkostung stattfinden. Anja Maul und Marion Heldmann präsentierten die einzelnen Biersorten, während Thomas Maul die Erklärung der einzelnen Wurstsorten übernahm.

Ein Höhepunkt des Abends war zweifellos die mit Kastanien gefüllte Odenwälder Mortadella, sowie die geräucherte Wildschweinbratwurst, die mit Rosinen und Pinienkernen verfeinert war. Die Lautertaler dankten Tiziana Viglione, die die Übersetzungen so angefertigt hatte, dass sie diese bequem in italienischer Sprache vorlesen konnten.

Gegenseitiges Versprechen

Für den Leiter der deutschen Sektion im Verschwisterungskomitee von Dogliani, Paolo Cornero, war es eine einzigartige Veranstaltung. „Und das alles“, so Paolo Cornero, „im Namen eines gegenseitigen Versprechens, das Helmut Lechner (vormaliger Präsident des Lautertaler Verschwisterungsvereins Apeg) vor Jahren meinem Schwiegervater Lorenzo Raimondi gegeben hatte. Wir brachten die Weine aus Dogliani nach Lautertal und unsere Lautertaler Freunde die deutschen Biere nach Dogliani.“

Er habe die Hoffnung, betonte Cornero zum Schluss, dass sich immer mehr Mitbürger dem Gedanken der europäischen Verschwisterung nähern. koe

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 01.11.2019