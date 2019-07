Mit Rollen an den Füßen über den Hindernisparcours

Elmshausen.Der Regen am Morgen ließen den Inline-Skating-Kurs für Fortgeschrittene, für den sich zwölf Kinder im Rahmen der Lautertaler Ferienspiele angemeldet hatten, kurzfristig zu einer Indoor-Veranstaltung in der Elmshäuser Lautertalhallte werden. Schon der Anfängerkurs, der unmittelbar davor stattgefunden hatte, war in die Lautertalhalle ausgewichen. Das war jedoch kein Problem für Kursleiter Frank Jakob. Es hatte sogar einen Vorteil: Im Gegensatz zum Parkplatz vor der Halle musste die Übungsstrecke nicht im Vorfeld von Steinen oder kleineren Ästen befreit werden. Unebenheiten auf dem glatten Untergrund waren auch nicht zu befürchten.

Schutzausrüstung ist Pflicht

Damit dies auch in Zukunft so bleibt und der Hallenboden auch keine schwarzen Streifen davonträgt, wurden zunächst einmal bei allen Inline-Skates der Stopper überklebt, der bei einem der beiden Inline-Skates unmittelbar hinter den vier Gummirollen angebracht ist. Dann wurde die Schutzausrüstung überprüft. Helm, Hand-, Knie- und Ellbogenschutz sind bei dieser Sportart Pflichtausrüstung.

Besonders der richtige Sitz des Helms ist dabei zu beachten. Wenn ein Ausrüstungsgegenstand, wie etwa ein Handschützer fehlte, dem konnte Frank Jakob weiterhelfen. So gut gerüstet durften sich die Kinder nun auf dem bereits markierten Oval in der Halle Runde für Runde mit einem zwischendrin eingestreuten Richtungswechsel einrollen. Denn das Gleichgewichtsorgan sollte sich zunächst einmal an den „rollenden Untergrund“ gewöhnen, bevor es sich den kommenden Herausforderungen stellt.

Nur wenige Stürze

Um sich in den Kurven nicht in die Quere zu kommen und Stürze zu vermeiden, gab es von Frank Jakob noch den Tipp, in den Kurven immer die Innenbahn zu befahren, um schnelleren Fahrern das gefahrlose Überholen zu ermöglichen. Da Sicherheit auch sonst großgeschrieben wird, gab es noch eine kurze Unterweisung für das richtige Hinfallen. Wichtig dabei: nach vorne fallen, niemals mit den Ellenbogen aufsetzen, sondern sich mit ausgestreckten Armen und Fingern mit den Händen abfangen.

Bremsen und Stürze gab es in der Folge dann aber nur ganz vereinzelt. Schließlich war es ja nicht das erste Mal, dass die Kinder auf den Inline-Skates standen. So konnten sie sicher und gekonnt auch den Parcours in der Hallenmitte bewältigen, den Frank Jakob hin und wieder für eine neue Übung umbaute. Mal langsam, mal schneller, seitlich in Stakkato-Schritten über Hockey-Schläger, kreisend um Reifen, Stangen und Pylonen brachten für alle Teilnehmer des Kurses während der zwei Stunden eine Menge Spaß.

