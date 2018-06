Anzeige

Brandau/Lautern. Kriminelle hatten es in der Nacht zum Donnerstag auf einen Geldautomaten in dem Vorraum eines Einkaufsmarktes in Lautern abgesehen. Mit einem zuvor gestohlenen Traktor hatten sie sich Zutritt zum Gebäude verschafft, wie die Polizei informiert.

Nach ersten Erkenntnissen hatten demnach die bislang noch unbekannten Täter zwischen Mitternacht und 2.30 Uhr einen grünen Traktor mit Frontlader (Kennzeichen: DA-S 2110) in der Straße „An den Dörrwiesen“ im Modautaler Ortsteil Brandau entwendet. Mit diesem fuhren sie anschließend zu dem Supermarkt in der Nibelungenstraße in Lautern und zerstörten die Glastüren zum Vorraum. Anschließend versuchten sie vergeblich, einen dortigen Geldautomat aus der Verankerung zu reißen. Ohne Beute ergriffen die Unbekannten unerkannt die Flucht.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer die Täter oder den Traktor in Brandau oder später in Lautern bemerktt hat, sollte sich an die Polizei in Ober-Ramstadt (06154/63300) oder in Bensheim (06251/84680) wenden. ots