Mit vereinten Kräften zur Rettung des Rektors

Es kam zu der Situation, dass die beiden Banden eine Nachricht erhielten, die besagte, dass der Rektor der Schule entführt worden sei. Eigentlich hatten die Gruppen nie daran gedacht sich auszusöhnen, doch genau das stellte die Forderung dar. Ihren Rektor fanden sowohl die Dealer- wie auch die Bullenbande eigentlich recht nett. Schnell erinnerten sich einzelne Schüler, dass er sich oft nach den Einzelnen erkundigte und auch gerne half, wenn er konnte.

Etwas zähneknirschend einigte man sich auf diese von anderer Seite gewollte Kooperation, um den Rektor zu befreien.

Knifflige Aufgaben

Es galt, einige Aufgaben und Rätsel zu lösen, damit die Befreiung gelingen konnte. Auch ein Feuerwehrauto sollte besorgt werden. Nicht nur auf der Bühne war es lebhaft und quirlig, die Schüler liefen bei einer Szene quer durch den Saal, bevor sie, zurück auf der Bühne, die Lösung präsentierten. Die Gäste im Saal waren amüsiert und viele zogen zwischendurch ihr Handy, um das Spektakel festzuhalten.

Nach einigen Aufgabenstellungen und richtigen Lösungen dazu gelang es den beiden ehemals verfeindeten Banden ihren Rektor zu finden und damit zu befreien. „Ihr seid Freunde geworden und habt die Mauern in euren Köpfen gesprengt“, sagte der Befreite. Darauf könnten die beiden Gruppen durchaus stolz sein. Gespielt wurde der Rektor von Schulleiter Alwin Zeiß. Am Ende belohnten die Gäste die Akteure mit viel Beifall. Von Schulleiter Zeiß bekam jeder der Schauspieler am Ende eine Rose überreicht, bevor sich die gesamte Schulgemeinschaft im Nachbarzimmer den kulinarischen Leckerbissen widmete.

Beim Theaterstück, das von der externen Pädagogin Charis Nass und Lehrerin Julia Fuhr geleitet und von Flux unterstützt wurde, hatten alle sichtlichen Spaß. Charis Nass war stolz auf das Geleistete. „Es war aber nicht immer ganz einfach, doch das Ergebnis ist toll“, ergänzte sie am Ende der Vorstellung. Schwerpunkt der Arbeit von Charis Nass ist das Aufzeigen von Achtsamkeit und Feinfühligkeit im Umgang mit sich selbst und der Welt um uns herum und das haben die Schüler ganz sicher gut umgesetzt.

Donnerstag, 21.06.2018