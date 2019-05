Mittelalterliches Bogenschießen

Reichenbach.Schon Tradition geworden ist das Programm des Schützenvereins Reichenbach (SVR) am Himmelfahrtstag, 30. Mai. Auftakt bildet um 10 Uhr ein Gottesdienst der evangelischen Kirchengemeinde unter Mitwirkung des Posaunenchors.

Anschließend bietet der SVR jede Menge Speisen und Getränke sowie Kaffee und Kuchen in gemütlicher Runde an. Die Bogenschützen laden zu einem mittelalterlichen Bogenschießen zum Kennenlernen ihres Schießsports ein.

Das Schützenhaus bietet sich hervorragend an für einen Zwischenstopp bei den Vatertags-Wanderungen auf dem Weg zu den verschiedenen Festen in Lautertal an diesem Tag. koe

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 27.05.2019