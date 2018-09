Mittwochssportler wählen ihre Trainer demokratisch

Gadernheim.Die Mittwochssportler vom TSV Gadernheim sind eine bunt gemischte Gruppe von Männern im Alter zwischen 50 und 88 Jahren. Einmal in der Woche – mittwochs in der Zeit von 19 bis 20 Uhr – machen sie in der Heidenberghalle in Gadernheim Sport. Dazu zählt für sie alles, was sie fit und beweglich hält. Oft beginnt die Gruppe ihre Treffen mit dem Laufen von Runden: jeder in seinem Tempo, je nach den körperlichen Möglichkeiten.

Die Mittwochssportler gibt es schon seit 1984. Zu den Gründungsmitgliedern zählt der 88-jährige Peter Gehrisch aus Brandau. „Ich habe immer Sport getrieben: geturnt und Fußball gespielt, und so kamen wir auf die Idee zur regelmäßigen Sportstunde.“

Die Männer haben Spaß am Bewegen. Ihre drei Trainer haben sie demokratisch gewählt; es sind Klaus Friedrich, Peter Elbert und Werner Bechtel. Die drei suchen die Übungen aus und leiten die Sportstunde. Der erste Trainer hieß Adam Pfeifer.

„Nach dem Dehnen und Strecken wollen die Männer Fußball spielen“ berichtet Werner Bechtel. Die Gruppe teilt sich also in zwei Mannschaften auf, und los geht es.

Im Anschluss an die Sportstunden treffen sich die Männer noch im benachbarten Sportlerheim des TSV. Die Mittwochssportler kommen nicht nur das Gadernheim, sondern auch aus Lindenfels, Kolmbach, Brandau und Reichenbach.

Im Alter nicht einrosten

Zu den ältesten Mitgliedern zählt Willi Bickelhaupt. „Ich bin seit 72 Jahren Mitglied im Turn - und Sportverein“ sagt der Senior. Er hat früher aktiv Fußball gespielt und wollte im Alter nicht „einrosten“.

Der Mittwochssport ist jeder Woche, außer in den Sommerferien. „Anschließend beginnen wir unsere Saison mit einem Grillfest, zu dem auch unsere Frauen eingeladen sind, erläutert Peter Elbert. Die Mittwochssportler haben auch schon gemeinsame Ausflüge gemacht, zum Beispiel ins Technikmuseum nach Speyer und zu einer Heppenheimer Firma, die Teile für Windräder baut.

Einige der älteren Mitglieder waren selbst am Bau und an anderen Arbeitseinsätzen der Heidenberghalle beteiligt. Für sie ist es deshalb immer ein gutes Gefühl, in die Halle zu kommen.

„Wir möchten den Mittwochssport, bei dem sich mindestens zwei Generationen treffen, gerne so weiterführen“, meint Peter Elbert. Wer Lust hat, mitzumachen, kann einfach zu den Übungsstunden kommen. gg

