Mohnblumen erinnern an die Toten des Ersten Weltkriegs

Der Lautertal-Stein in Radlett wurde zum 100. Jahrestag des Kriegsendes mit Papier-Mohnblumen geschmückt. © Glover

Radlett/Lautertal.In Lautertals ehemaliger Partnerstadt Radlett wurde der 100. Jahrestag des Waffenstillstandes nach dem Ersten Weltkrieg begangen. In England wird der 11. November als „Remembrance Day“ gefeiert. Er erinnert an die Gefallenen der beiden Weltkriege, aber auch anderer kriegerischer Konflikte. Als Zeichen des Gedenkens werden rote Mohnblumen, meist aus Papier, getragen und als Dekoration benutzt.

„In der Mehrheit der englischen Städte gibt es Kriegerdenkmäler, auf denen die Namen der im Krieg Gefallenen verzeichnet sind. An dem Sonntag eines jeden Jahres, der dem 11. November am nächsten liegt, gibt es eine Gedenkzeremonie, bei der die Namen der Toten verlesen werden“, berichtete der frühere Vorsitzende des Partnerschaftsvereins Radlett-Lautertal, Clive Glover, an Christiane Stock, die dem Lautertaler Verschwisterungsverein Apeg vorsteht.

„In Radlett nehmen üblicherweise mehrere Hundert Menschen an einer solchen Zeremonie teil, aber in diesem Jahr wurden wegen der 100. Wiederkehr des Endes des Ersten Weltkriegs weitaus mehr Menschen erwartet. In der Hauptstraße von Radlett gab es zu diesem Anlass eine Gedenkprozession, die von den örtlichen Pfadfindergruppen angeführt wurde. Auch Vertreter der örtlichen Kirchen und Synagogen wurden mit zahlreichen Bürgern erwartet.

In diesem Jahr initiierten die Mädchengruppen der Pfadfinder eine besondere Aktion: Sie bastelten mehr als 1000 große Papiermohnblumen und dekorierten sie entlang des Prozessionsweges vom Kriegerdenkmal ins Zentrum von Radlett. Im Zuge dieser Aktion steckten sie auch zahlreiche Mohnblumen in die Erde um den Lautertal-Stein in der kleinen Grünanlage im Norden von Radlett. Auf diese Weise wurde auch Lautertal in die Radletter Gedenkzeremonien eingebunden.“ red

