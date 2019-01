Mondfinsternis in eiskalter Odenwald-Nacht

Reichenbach.Die einzige Mondfinsternis in diesem Jahr gestern Morgen war auch im Odenwald gut zu sehen. Rechtzeitig hatte sich in den vergangenen Tagen das Wetter umgestellt, was klare Nächte mit sich brachte. Nur die Zeit war nicht besonders geeignet, um aus dem „Blutmond“ eine Attraktion zu machen. Denn in Deutschland begann die Finsternis in der klirrend-kalten Winternacht um 3.36 Uhr.

Dann konnte aber fast der gesamte Verlauf beobachtet werden, bis der Mond gegen 8.20 Uhr unter dem Horizont verschwand. Zuvor hatte ab etwa 7 Uhr die zunehmende Morgendämmerung die Beobachtung bereits erschwert.

Unser Leser Martin Grzebellus hat den verfinsterten Mond von Reichenbach aus fotografiert. red/Bild: Grzebellus

