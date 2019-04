Monstershake und Gummibärchenspieße zum Frühstück

Reichenbach.Sehen lassen konnte sich das im Hof der Felsenmeerschule in Reichenbach aufgebaute Schulfrühstück. Teilweise zu Hause, teilweise in den ersten Unterrichtsstunden hatten die Klassen Leckereien vorbereitet. An Getränken boten die jungen Schüler fruchtige Mixgetränke mit exotisch klingenden Namen wie Monstershake, Indiana Jones, Kill Cool, Hawaii und Chechawai. Obststückchen auf Spießen lockten mit Schokolade verziert. Belegte Brote, Käsespieße sowie Salate und jede Menge bunte Ostereier ergänzten das Angebot. Heiß begehrt waren die Fruchtgummispieße.

Zu dem schon traditionellen gemeinsamen Frühstück vor den Ferien begrüßte Schulleiterin Simone Kurt die Schüler und nahm die Gelegenheit wahr, um Petra Sonntag zu ihrer Hochzeit zu gratulieren. Die Kinder applaudierten Sonntag, die sie als Sozialpädagogin kennen, die für die Betreuung und den Pakt für den Nachmittag zuständig ist.

Sehr diszipliniert gingen dann die Klassen ans Büffet, um sich ihre Lieblingsspeise zu holen. koe/Bild: koe

