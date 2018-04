Anzeige

Reichenbach.Morgen (Mittwoch) beschäftigt sich der Foto-Amateur-Club (FAC) Reichenbach mit einem grundlegenden Element der Bildgestaltung in der Fotografie. Die diagonale Linienführung erlaubt es, Dynamik, Leben und Aktivität auszudrücken. Die Vorsitzende Claudia Glaser wird in das Thema einführen. Jeder Teilnehmer kann ein eigenes Foto mit einer Diagonalen zur Diskussion mitbringen. Gäste sind willkommen. Das Clubtreffen im Gasthaus Zur Traube in Reichenbach beginnt um 19.30 Uhr. red/Bild: Glaser