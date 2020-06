Gadernheim.Der Arbeiterverein Gadernheim hat seinen traditionellen Wanderausflug an Fronleichnam (11. Juni) abgesagt. Ebenso wurde der für den 29. August geplante Tagesausflug abgesagt, wie es in einer Mitteilung des Vereins heißt. „Der Vorstand hofft, die Mitglieder und Freunde des Vereins beim alljährlichen Kaffeenachmittag am 2. November im Vereinsheim des TSV Gadernheim begrüßen zu dürfen.“ red

