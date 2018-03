Motorräder machen zu viel Krach

Anzeige

Schmal-Beerbach.Nach Lindenfels hat nun auch Lautertal ein Problem mit Motorradlärm. Auf der Landesstraße 3098 zwischen Wurzelbach und Schmal-Beerbach sowie Ober-Beerbach habe die Belästigung deutlich zugenommen, berichtete Lautertals Bürgermeister Andreas Heun. Er sei inzwischen bereits von zahlreichen Bürgern auf dieses Problem angesprochen worden.

Heun hat sich deswegen an den hessischen Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir gewandt. „Offensichtlich ist der Streckenabschnitt bei Motorradfahrern sehr beliebt und wird für private Rennen genutzt. Insbesondere beschweren sich die Bürger über zunehmenden Lärm in den Abendstunden und an den Wochenenden“, schreibt Heun in einem Brief an den Minister.

Strecke frisch ausgebaut

Es gehe also nicht um normale Pendler, die auf dem Weg von der oder zur Arbeit seien. Vielmehr handele es sich um Freizeitlärm. „Die Strecke ist auch deswegen beliebt, da sie vor kurzem erst ausgebaut wurde und durch die Kurven eine attraktive Streckenführung vorweist“, so Heun, der selbst Motorrad fährt.