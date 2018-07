Anzeige

Reichenbach.Kaum hatten die Mitglieder vom Odenwälder Motorsport Club Reichenbach ihr 70jähriges Vereinsjubiläum erfolgreich hinter sich gebracht, stand auch schon wieder der nächste Ausflug unter dem Motto „Uff un näwe de Gass“ an.

Am Sonntagmorgen, 8. Juli, starteten 15 Motorsportbegeisterte in zwei Kleinbussen in Richtung Schlüchtern. Ziel war der vierte Lauf zur Deutschen Autocross-Meisterschaft auf dem dortigen Ewald-Pauli-Ring.

Bei herrlichstem Sommerwetter verfolgten die Ausflügler die verschiedenen Klassenläufe auf dem Rundkurs, der nur teilweise asphaltiert ist. Ein Großteil der Strecke besteht aus losem Untergrund und musste bei der aktuellen Trockenheit des öfteren bewässert werden.