Mountainbiker im Lautertaler Wald auf Abwegen

Reichenbach.Der Schnee bringt es an den Tag: Wesentlich mehr Spuren von wilden Fahrradtouren quer durch den Wald sind vom Felsberggebiet bekannt. Aber auch auf der südlichen Seite des Lautertals kann man beobachten, dass sich Mountainbiker abseits der Forststraßen bewegen.

Unser Bild entstand am Verbindungsweg zwischen Reichenbacher Forsthaus und Hohberg, ganz in der Nähe der Kreuzstraße. Etwas unverständlich ist die Radler-Abkürzung, ist doch ein alter Waldweg daneben nur wenige Meter länger. Die so geschaffenen Erosionsrinnen führen langfristig zum Abtragen des Mutterbodens. koe/Bild: koepff

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 04.02.2019