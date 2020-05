Müllsäcke illegal abgeladen

Elmshausen.Die Gemeinde Lautertal ist auf der Suche nach dem Unbekannten, der bereits wiederholt Müllsäcke voller Katzenkot in Elmshausen abgeladen hat. Wie das Ordnungsamt im Lautertaler Rathaus mitteilte, habe der KMB-Bauhofservice inzwischen mehrfach solche Ablagerungen gefunden. Unter anderem seien solche Säcke hinter den Altkleider-Containern am Radlettplatz in der Dorfmitte abgeladen worden (Bild).

Die Mitarbeiter des Bauhofs hätten den an verschiedenen Plätzen illegal abgeladenen Müll jeweils auf Kosten der Allgemeinheit entsorgen müssen, heißt es aus dem Rathaus weiter. Daher sei das Ordnungsamt nun auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben könnten. red/Bild: Gemeinde

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 05.05.2020