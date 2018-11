Mundartfreunde schreiben Preis aus

Lautertal/Lindenfels.Spaß haben, Freude schenken und dabei Mundart lebendig halten, Mitmachen, Spaß haben, einen Preis gewinnen oder eine Auszeichnung erhalten und schwerkranken Kindern helfen – das alles können die Teilnehmer beim Benefizprojekt „Kaiserturm – ein Herz für die Mundart“ der Mundartfreunde Südhessen.

Diese Gemeinschaft widmet sich der Pflege und Förderung von Brauchtum und Mundart in der Region und möchte mit seinem neuen Projekt Leute, die die Mundart leben, dazu motivieren, sich generationenübergreifend zu engagieren.

Im Benefizprojekt „Kaiserturm – ein Herz für die Mundart“ wird in der Kategorie A ein Mundartpreis vergeben. Hierfür können sich Interessenten mit einem Lied- oder einem Babbelbeitrag bewerben. Die besten Stücke sollen für eine CD-Produktion mit Begleitbuch der Mundartfreunde Südhessen verwendet werden. Der Beitrag soll maximal vier Minuten dauern, gerne dürfen auch ganze Familien Bewerbungen einreichen.

Die Stücke der Preisträger werden in einem professionellen Tonstudio aufgenommen werden. Einen Bewerbungsschluss gibt es nicht, die Mundartpreise sollen den eingehenden Bewerbungen angepasst in unregelmäßigen Zeiträumen vergeben werden. Der Erlös aus dem Verkauf der CDs mit Begleitbuch unterstützt den Verein für krebskranke und chronisch kranke Kinder Darmstadt / Rhein-Main-Neckar.

In der Kategorie B gibt es eine Mundart-Auszeichnung für Projekte mit Vorzeigecharakter, die der Förderung und dem Erhalt der Mundart dienen. Bewerben kann man sich hier mit bereits verwirklichten Projekten und neuen Ideen. Beispiele sind die Einführung einer regelmäßigen Mundart-Zeit in Kindergärten und Schulen, regelmäßige Mundart-Förderveranstaltungen in Vereinen und Institutionen oder die Schaffung geeigneter Mundart-Literatur zur Verwendung in Kitas und Schulen. Weitere Ideen sind willkommen. Anregungen findet man auf der Internet-Seite der Mundartfreunde.

Nachhaltige und generationsübergreifende Projekte sind für diese Auszeichnung prädestiniert. Auch in der Kategorie B ist der Bewerbungsschluss offen. Wird eine Bewerbung durch die Mundartfreunde gefördert, so muss das Projekt innerhalb eines Jahres umgesetzt werden.

Mitmachen können Mundart-Begeisterte aus ganz Südhessen und aus allen Altersstufen. Bei Bedarf beten die Mundartfreunde Südhessen Anregungen und Unterstützung bei der Suche nach Ideen und für deren Umsetzung an, beispielsweise bei der Auswahl geeigneter Texte oder beim Einstudieren musikalischer Beiträge.

Die Preisträger in beiden Kategorien erhalten einen künstlerisch gestalteten „Kaiserturm“, das Wahrzeichen des südhessischen Odenwaldes auf der Neunkircher Höhe, und einen Sach- oder Förderpreis, über dessen Umfang im Einzelfall entschieden wird. Über die Auszeichnungen wird eine Jury aus Vertretern der Mundartfreunde Südhessen und Personen des öffentlichen Lebens sowie der Wirtschaft entscheiden. red

