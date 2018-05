Anzeige

Die Teilnehmer sollten bei mindestens zwei der drei anschließend geplanten Aufführungen dabei sein: am Samstag, 28. Juli, ab 18 Uhr in Reichenbach, am Sonntag, 5. August, ab 17 Uhr in Beedenkirchen sowie am Samstag, 11. August, ab 17 Uhr in Gadernheim.

Anmeldungen und weitere Informationen bei Heide Dahl (Tel.: 01578 / 1521653, E-Mail: heididahl@kirchspiel-lautertal.de). tm

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 16.05.2018