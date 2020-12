Musik und Andachten zum Jahreswechsel

Lautertal/Lindenfels.Wegen der Corona-Pandemie ist das Angebot an Gottesdiensten zum Jahreswechsel zwar eingeschränkt. Die Kirchengemeinden machen dennoch in Lautertal und Lindenfels einige Angebote.

In der evangelischen Kirchengemeinde Beedenkirchen sind die Gemeindeglieder eingeladen, heute (Silvester) um 17.50 Uhr ihre Fenster zu öffnen und bei einem kleinen Trompetenkonzert zuzuhören. Bereits an Heiligabend hatte Peter Weber Weihnachtslieder gespielt.

Außerdem wird die Gemeinde einen Gottesdienst auf Youtube unter dem Stichwort „Kirchengemeinde Beedenkirchen“ anbieten. Ab 18 Uhr wird als Schlusspunkt der Stuwwemussig auf Youtube in diesem Jahr ein „Silvesterkonzert auf Abstand“ angeboten.

Gadernheim verzichtet

Die evangelische Kirchengemeinde Gadernheim hat für den Jahreswechsel alle Gottesdienste abgesagt. Damit sollten die Appelle der Bundes- und Landesregierung zur drastischen Kontaktminimierung unterstützt werden.

Predigt über Bild von Paul Klee

In Lindenfels hat die evangelische Kirchengemeinde einen Jahresschluss-Gottesdienst aufgenommen, der ab heute auf dem Youtube-Kanal der Gemeinde „Lindenfelser Lichtblick“ abrufbar sein wird. Im Mittelpunkt des Gottesdienstes mit Pfarrerin Jutta Grimm-Helbig steht eine Zeichnung des Malers Paul Klee mit dem Titel „Engel voller Hoffnung“. Sie stammt aus dem Jahr 1939.

„In einer Zeit voller Leid und Grauen zeichnet Klee ein Engelsbild, das Hoffnung ausstrahlt. Der Engel sieht all das Schreckliche, das Menschen anderen Menschen antun, aber sein Blick bleibt dort nicht stehen. Er sieht weiter – zu der Welt wie Gott sie sich gedacht hat; eine Welt, in der Gewalt und Ungerechtigkeit keinen Platz haben.

Auch heute, in einer Zeit, in der ein Virus unser Leben bedroht, ist dieser Engel ein guter Begleiter, der den Menschen Mut macht, die Hoffnung nicht aufzugeben, sondern im Vertrauen auf Gottes Begleitung Geduld und langen Atem zu haben und füreinander da zu sein. So können wir getrost in das Jahr 2021 gehen“, schreibt die Gemeinde in einer Ankündigung.

Der Gottesdienst wird musikalisch gestaltet von Andreas Demmel am Klavier der auch den Schnitt übernommen hat, und von Birgit Ruoff mit Gesang. Kameraführung und Aufnahme lagen in der Verantwortung von Hannah Helbig.

Ebenfalls auf dem Youtube-Kanal „Lindenfelser Lichtblick“ senden die Mitglieder des Kirchenvorstandes der Gemeinde persönliche Gedanken und Grußbotschaften zum neuen Jahr.

Zentrale Feier in Fürth

In der katholischen Pfarrgemeinde St. Petrus und Paulus Lindenfels gibt es zum Jahreswechsel dagegen keine Gottesdienste. Die Pfarrgruppe Fürth / Lindenfels bietet jedoch einen zentralen Jahresabschlussgottesdienst mit sakramentalem Segen für ihre vier Pfarreien an. Die Feier ist heute in der katholischen Kirche St. Johannes der Täufer in Fürth und beginnt um 19 Uhr.

40 Gäste in Reichenbach erlaubt

Der Vorstand der evangelischen Kirchengemeinde Reichenbach hat beschlossen, zu Silvester einen Präsenzgottesdienst in der evangelischen Kirche zu wagen. Um 18.30 Uhr beginnt die Feier, zu der insgesamt 40 Besucher zugelassen sind. Der Kirchenvorstand hat die Zahl angesichts der weiterhin relativ hohen Infektionsquote noch einmal reduziert. Für den Besuch des Gottesdienstes ist eine Anmeldung bei Küsterin Tatjana Bauer (Tel.: 06254 / 2652) erforderlich. An Neujahr wird kein Gottesdienst stattfinden.

Andacht auf dem Kirchplatz

Die Gottesdienste des evangelischen Kirchspiels Schlierbach werden bis auf Weiteres im Freien stattfinden – auch bei schlechtem Wetter wie es in einer Ankündigung heißt. Für heute ist zum Jahreswechsel ab 17 Uhr eine Andacht am Kirchplatz geplant.

„Zwölf Minuten mit Gott“

Um dem Jahreswechsel einen würdigen Rahmen zu geben, gibt es in der evangelischen Kirchengemeinde Winterkasten am Silvesterabend ab 17 Uhr eine Jahresschlussandacht. Unter dem Titel „Zwölf Minuten mit Gott“ sind die Christen eingeladen, sich entlang des Röttwegs vor der Waldhufenkirche zu versammeln. Es werden auch einige Stühle zur Verfügung gestellt werden.

Andreas Schäfer gestaltet die Musik, Pfarrer Sebastian Hesselmann hält eine Kurzpredigt über die Jahreslosung für 2021. Die Hygieneregeln sind unbedingt einzuhalten. Bei starkem Regen fällt die Andacht aus.

Am Neujahrsmorgen rollt der Truck mit dem Corona-Mini-Chor in der aus dem Frühjahr und Sommer bekannten Besetzung und unter der Leitung von Christian Gärtner sowie mit Karl-Heinz Götz am Steuer zu einem Neujahrssingen und einer kurzen Neujahrsandacht durch das Dorf.

Beginn ist um 11 Uhr bei der Firma Katzenmeier, weitere Haltepunkte sind im Abstand von etwa 20 Minuten die Hauptstraße 74 und Firma Götz. Auch hier sind die Winterkäster zum Hören von Musik und Wort eingeladen, allerdings möglichst von ihren Gärten oder Häusern aus. tm/red

