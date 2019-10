Musik und Bilder von Down Under

Elmshausen.Im Nibelungen-Kunst-Palast wurde es eng und gemütlich: Ein Australischer Abend bot außer Musik und passender Kulinarik auch viele Bilder, die den fantastischen Kontinent Down Under in all seinen Facetten zeigten.

Während Johann Nagy, Marco Lazzarotti und Marcel Lauer für Musik sorgten, genossen die Gäste Aufnahmen vom berühmten Felsen Uluru (Ayers Rock), der sich in glühendem Rot

...