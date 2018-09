Schlierbach.Für Sonntag, 16. September, lädt die evangelisch-reformierte Kirchengemeinde Schlierbach zu einem musikalischen Gottesdienst ein.

Mit Musik zum Gotteslob aus dem 20. Jahrhundert werden bei diesem Gottesdienst, den der Posaunenchor der Kirchengemeinde gestalten wird, ausschließlich neuere Kirchenlieder und Musikstücke zu hören sein.

Beginn um 9.30 Uhr

„Musik ist eine feste Größe. Noch nie waren so viele und so unterschiedliche Töne den Menschen zugänglich. In der Kirchenmusik gehört auch Popmusik mittlerweile dazu, und so beweist der Schlierbacher Posaunenchor, dass unter anderem auch Musik von Michael Jackson in einem Gottesdienst gespielt werden kann“, schreibt die Gemeinde in ihrer Einladung.

Beginn des Gottesdienstes, der von Pfarrer Martin Polivka gehalten wird, ist um 9.30 Uhr. red

