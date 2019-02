Nach Bensheim bei Wind und Regen

Elmshausen.Auch wenn es das Wetter nicht so gut meinte, so kamen doch 34 Wanderer zur Tour des TSV Elmshausen nach Bensheim. Vom Vereinsheim aus startete die Gruppe über den Mühlberg nach Wilmshausen. Dort lief man den Kirchpfad am Dorfplatz entlang, bevor über den Katzenrech und den Totenweg das Schönberger Kreuz erreicht wurde.

Hier gab es einen Umtrunk und Leckereien. Das regnerische und windige Wetter legte zu der Rast eine kleine Pause ein. Wind und Regen stellten sich aber bald darauf wieder ein.

Gut ausgerüstet mit wetterfester Kleidung und Regenschirmen wanderte die Gruppe auf dem Höhenweg weiter, bevor über den Röderweg Bensheim erreicht wurde. Dort klang in geselliger Runde die Wanderung aus. red/Bild: TSV

