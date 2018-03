Anzeige

Lautern.Die Sportgemeinschaft Lautern kann feiern. Und das stellte sie einmal mehr unter Beweis. So auch am Samstagabend beim Kappenabend im Vereisheim am Sportplatz.

Nicht nur Vereinsmitglieder, sondern auch Freunde und Gönner waren gekommen, um in geselliger Runde einige närrische Stunden zu erleben. Natürlich war traditionell ein kleines aber feines Programm mit allerlei Büttenreden, Tanz und Musik zusammen gestellt. Bis tief in die Nacht hinein wurde ausgelassen Fastnacht gefeiert. / df