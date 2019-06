Gadernheim.Vier junge Leute wurden am vergangenen Sonntag in der evangelischen Kirchengemeinde Gadernheim konfirmiert. In unserem Bericht in der Montag-Ausgabe waren dabei leider die Namen der Konfirmanden falsch zugeordnet worden. Unser Bild rechts zeigt Vivien Kamuff. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 21.06.2019