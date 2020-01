Namen für Plätze in Elmshausen gesucht

Elmshausen.Läuft man dieser Tage entlang der Nibelungenstraße durch die Ortsmitte von Elmshausen, trifft man an drei zentralen Plätzen auf einen Aufruf an die Einwohner des Lautertaler Ortsteils. „Ich bin noch ohne Namen“ steht auf den zum Schutz vor Witterungseinflüssen in Folie eingeschweißten DIN A4-Blättern.

Vorschläge bis zum 31. März

Denn die drei Orte vor dem Trafo-Häuschen an der Ecke „Am Fischweiher“, am Kegelmann-Haus, ehemals Sachsenhäusern Straße 2, sowie an der Brunnenanlage gegenüber der Sackgasse, fristen derzeit ein namenloses Dasein. „Das soll sich möglichst bald ändern“, wie der Elmshäuser Ortsvorsteher Walter Kirschbaum auf Nachfrage berichtet. „Dazu möchte der Ortsbeirat gerne die Vorschläge der Bürgerinnen und Bürger sammeln“. Deshalb hat er der diesen Weg der „direkten Bürgerbefragung“ gewählt und die Blätter dort aufgehängt. „Ich hoffe auf viele Namens-Vorschläge für die drei Plätze. Danach wollen wir im Ortsbeirat beraten und eine Empfehlung an den Gemeindevorstand abgeben.“

Noch bis Dienstag, 31. März, können Bürger ihre Vorschläge mit ihrem Absender bei Walter Kirschbaum im Auerbacher Weg 3 in den Briefkasten werfen oder eine E-Mail (j.w.kirschbaum@googlemail.com) schreiben. fred/Bild:Derigs

