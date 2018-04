Anzeige

Reichenbach.Dieser Ball hat eine lange Tradition: Bereits seit 1949 veranstaltet der TSV Reichenbach einen Rosenmontagsball. Seit 1968 findet er in der vereinseigenen Turnhalle statt. Auch in diesem Jahr war die Veranstaltung ein Treffpunkt von Narren aller Altersklassen. Allerdings ließen sich die Gäste viel Zeit, und so füllte sich die Halle erst ab 22 Uhr.

Für Stimmung am Mischpult sorgte wie in den vergangenen Jahren Discjockey „4-Finger-Joe“ alias Olli und Andy Neugebauer. tn/Bild: Neu