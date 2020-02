Narretei und Musik bis spät in die Nacht

Lautern.Hoch her ging es auf engem Raum am Wochenende in Lautern. Die Sportgemeinschaft des Lautertaler Ortsteils hatte in ihr Vereinsheim zum traditionellen Kappenabend eingeladen, Besucher aus dem Ort und aus der Umgebung waren dem gefolgt und erlebten vom späten Abend bis weit in die Nacht höchst unterhaltsame Stunden.

Stimmung auch ohne große Halle

Sitzungspräsidentin Katrin Moritz, zugleich auch mit Vorträgen dabei, führte elegant kostümiert durch ein abwechslungsreiches Programm, in dem jüngere und ältere Akteure gleichermaßen für reichlich Abwechslung sorgten. Büttenreden, Tanz und Musik hatten darin Platz. Das Publikum hatte viele zu lachen, stand teilweise gar begeistert auf den Stühlen. Immer wieder erklangen Helau-Rufe, immer wieder gab es mächtig Beifall für die Fastnachter im Rampenlicht.

Es war ein Mix fröhlicher Darbietungen, der hier zum närrischen Erfolgsrezept wurde, und der zeigte, wie Narretei jenseits großer Halle auch auf wenigen Quadratmetern wunderbar gelebt und erlebt werden kann. Urige Fastnacht, so funktioniert sie. thz

