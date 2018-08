Naturerlebnis in Zweier- und Dreier-Kanus

Anzeige

Übernachtung in Indianertipis

In Aumenau gab es dann die erste Rast Nach 28 Flusskilometern kamen die Schardeck mit ihrer Trutzburg und das Runkeler Schloss in Sichtweite – ein Bild, das den Kanuten anzeigte, dass das Nachtlager nicht mehr weit sein konnte. Nach einer letzten Flussbiegung erschienen die ersehnten Indianertipis am Horizont. Die jungen Lautertaler freuten sich über den Stadtrundgang mit Pizzeriabesuch.

Vor Mitternacht entfachten Jens Degenhardt und Jan Krauß ein Lagerfeuer und gegen 1 Uhr verschwanden auch die letzten in den Tipis.

Nach einem Frühstück wurde das Lager aufgeräumt und die Kanus für die zweite Etappe bestiegen. In Limburg legten die sieben Kanus erneut an. Die Kanuten gönnten sich in der Altstadt ein Eis oder Imbiss, bevor die Gruppe am späten Nachmittag die Rückreise in den heimischen Odenwald antrat. red

