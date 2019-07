Naturkunde-Tour im Rödchen

Reichenbach.Der Dalles (Marktplatz) in Reichenbach war Ausgangspunkt für eine naturkundliche Wanderung der Reichenbacher Vogelschutzgruppe. Unter Führung von Michael Schneider ging es ins „Eck“ zur Balkhäuser Straße. Über ein Teilstück des Weges der Stille erreichte die Gruppe das Rödchen. Dort folgten die Vogelschützer einem kleinen, steilen Pfad, um zu dem Forstweg von der Felsbergstraße zum Borstein zu gelangen.

Nach wenigen Metern erreichten die Wanderer die Hütte des Vereins, wo bereits weitere Mitglieder und Freunde der Vogelschutzgruppe einen Imbiss vorbereitet hatten.

Talwegfest findet statt

Vorsitzender Walter Gehbauer begrüßte die Runde und gab bekannt, dass der Vorstand beschlossen habe, das traditionelle Grillfest am 10. und 11. August wie gewohnt zu veranstalten. Im vergangenen Jahr hatte der Verein es wegen zu großer Waldbrandgefahr abgesagt. Gehbauer betonte, dass man dazu viele Menge Helfer benötige.

Zum Auftakt am Samstag wird ab 19 Uhr zum gemütlichen Abend eine Cocktail-Bar geboten. Mit einem Frühstück beginnt das Programm am Sonntag um 9 Uhr. Dazu soll ein Fahrdienst zum Festplatz eingerichtet werden. Damit können auch nichtmotorisierte Bürger am Waldgottesdienst teilnehmen, der um 10 Uhr beginnt. Daran schließt sich der Frühschoppen mit Blasmusik an. Am Nachmittag werden Kaffee und Kuchen geboten. koe

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 20.07.2019