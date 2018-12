Nebelmeere statt Neuschnee im Odenwald

Lautertal/Lindenfels.Statt Neuschnee schafft dichter Nebel derzeit eine gedämpfte, fast friedliche Stimmung im Odenwald. Am Morgen nach Weihnachten war Lindenfels in dichtem Nebel versunken (Bild links). Nur die Ruine der Burg ragt auf der Aufnahme unseres Fotografen Philipp Kriegbaum aus dem weißen Meer heraus. Auch der Wald auf dem Forstweg zwischen Reichenbach und Elmshausen (Bild Mitte) ist in dichten Nebel gehüllt, wie unser Fotograf Walter Koepff bei einem Spaziergang entdeckte. Sein Kollege Thomas Neu konnte auf der Anhöhe zwischen Winterkasten und Laudenau immerhin eine Ahnung von der Wintersonne einfangen (rechts). Auch in den kommenden Tagen ist kein Schnee in Sicht, vielmehr soll es bei der nasskalten Witterung mit Temperaturen um null Grad bleiben. ppp/koe/BILDer: ppp/koe/neu

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 28.12.2018