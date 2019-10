Reichenbach.Die Gemeindebücherei im Rathaus der Gemeinde Lautertal in Reichenbach lädt zum Bücherei-Kaffee ein. Am Donnerstag, 17. Oktober, sind ab 15 Uhr alle Leser und weiteren Interessenten willkommen, um bei Kaffee und Kuchen in gemütlicher Runde beisammen zu sein.

Dabei werden unter anderem Neuanschaffungen im Bestand der Gemeindebücherei vorgestellt werden. red

