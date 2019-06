Neue Fußgängerampel für Wurzelbach

Lautertal.Die Gemeindevertretung hat grünes Licht für die Beteiligung Lautertals am Ausbau der L 3098 in Wurzelbach gegeben. Dort wird im kommenden Jahr damit die seit langem geforderte Fußgängerampel gebaut werden. Außerdem werden die Bushaltestellen barrierefrei umgebaut. Die Arbeiten werden 160 000 Euro kosten und vom Land zur Hälfte bezahlt. Mit dem Beschluss hat die Gemeindevertretung sich verpflichtet, das Geld im Etat 2020 bereitzustellen.

Welche Maßnahmen beim Ausbau der B 47 in Gadernheim laufen sollen, wird zunächst im Bauausschuss beraten. Außerdem soll der Ortsbeirat Gadernheim beteiligt werden. Hier sind Ausbesserungen an den Gehwegen und ebenfalls der barrierefreie Umbau der Bushaltestellen vorgesehen.

Dazu signalisierte die CDU Widerstand. Durch den Umbau fallen die Bushaltebuchten weg, so dass die Fahrzeuge auf der Straße halten und nur schwer überholt werden können. Peter Hannewald sagte, das sei „extrem nervig“ für die Autofahrer. Der hinter den Bussen wartende Verkehr erhöhe zudem die Konzentration von Schadstoffen in der Luft. Die Hochborde an den Gehwegen erschwerten es außerdem dem Verkehr, auszuweichen, falls Rettungsfahrzeuge vorbeigelassen werden müssten. Tobias Pöselt (SPD) teilte Hannewalds Bedenken, wies aber darauf hin, dass die Staus im Berufsverkehr noch deutlich länger wären, wenn es keine Linienbusse gebe.

Eine ungewöhnliche Allianz

Auch über den Bau einer Toilettenanlage am Felsenmeer-Informationszentrum soll der Bauausschuss beraten. Der Gemeindevorstand hatte hierzu einen Vorschlag vorgelegt, wonach das WC für rund 85 000 Euro gebaut werden könnte. Auf Anregung von Marco Mazza (SPD) soll versucht werden, einen Sponsor zu finden. Es gebe Firmen für Außenwerbung, die solche WC-Anlagen zur Verfügung stellten, sagte Mazza. Bürgermeister Andreas Heun sagte, der Gemeindevorstand habe einen Kontakt dazu bereits gehabt, aber ohne Ergebnis. Er kündigte einen neuen Anlauf an.

Beschlossen wurde die Offenlegung der Bebauungspläne Destag und Östlich der Steinaue in Reichenbach, mit denen das Destag-Gelände neu geordnet werden soll. Frank Maus (GLL) und Günter Haas (LBL) bildeten eine ungewöhnliche Allianz zum Erhalt des Europaplatzes an der Ecke Nibelungenstraße / Steinaue. Maus sagte, der Platz sei eine der wenigen Grünflächen an der B 47 und daher schützenswert. Er müsse aber aufgewertet werden, etwa durch die Freilegung des Vorbachs auf diesem Grundstück. Auf einen Antrag dazu verzichtete Maus. Er werde das Thema mit dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung aber nach der ersten Offenlegung weiterverfolgen.

Im Bauausschuss hatte der Planer es abgelehnt, den Europaplatz als Grünfläche auszuweisen. Das Areal sei bereits jetzt bebaubar, die Gemeinde müsse mit einer Forderung nach Schadenersatz durch die Destag rechnen, wenn die Nutzung der Fläche geändert werde, hatte der Planer deutlich gemacht.

Der Bebauungsplan Im Alten Roth in Reichenbach wurde als Satzung beschlossen, was den Weg für eine Bebauung des Geländes an der Balkhäuser Straße frei macht. Der Gemeindevorstand soll ein Konzept für die Beschilderung der Parkplätze am Felsenmeer erarbeiten. Eine Empfehlung des Bauausschusses dazu beschloss die Gemeindevertretung einmütig. Peter Rohlfs (LBL) sagte, mit einem Hinweis auf die gebührenfreien Parkplätze am Felsberg könne der kostenpflichtige Platz entlastet werden.

Beschlossen wurde die Satzung zum Leinenzwang für Hunde in der Brut- und Setzzeit zwischen dem 1. März und dem 30. Juni jedes Jahres. Markus Bormuth (LBL) verdeutlichte, die Satzung gelte nur außerhalb der Bebauung. Wer innerorts seinen Hund ohne Leine laufen lasse, werde nicht belangt. Rohlfs erinnerte daran, dass rund um das Felsenmeer die Leinenpflicht ganzjährig gelte, weil dort ein Naturschutzgebiet ausgewiesen sei.

Über die Umbenennung der Neunkircher Straße in Gadernheim und der Knodener Kopfstraße in Knoden sollen die Ortsbeiräte verhandeln. Anträge der SPD wurden dorthin verwiesen. In den Hauptausschuss wurde der Vorschlag verwiesen, die Gemeindevertretung zu verkleinern. Der Ältestenrat schlägt vor, von 31 auf die gesetzliche Mindestzahl 23 herunterzugehen. Sozialausschuss und Tourismusausschuss sollen fünf statt sieben Sitze haben. Tobias Pöselt sagte für die SPD, es sei auch denkbar, die Zahl der Ausschüsse von vier auf drei zu senken. Zudem forderte er, über die Größe der Ortsbeiräte nachzudenken. Die hatten eine Verkleinerung abgelehnt, die Entscheidung trifft aber die Gemeindevertretung.

Beschlossen wurde bereits, die Sitzungen der Gemeindevertretung und ihrer Ausschüsse künftig für 19 Uhr einzuberufen. Bisher begannen sie um 19.30 Uhr. Der Ältestenrat hatte 18.30 Uhr als Beginn vorgeschlagen. Die LBL sprach sich dagegen für 19 Uhr aus, um es Berufstätigen zu erleichtern, pünktlich zu Sitzungsbeginn da zu sein. tm

