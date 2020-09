Neue Herausforderung Kreisoberliga

Die Fußballer des SSV Reichenbach starteten mit dem Sieg bei Lautertalturnier in die Saison 2019/20. Thorsten Bitsch berichtete, dass dabei eine sehr durchmischte Mannschaft angetreten sei. Bis zum Ende der Vorrunde setzte sich die erste Mannschaft dann nach einem schwierigen Auftakt im dritten Jahr der Zugehörigkeit zur A-Klasse an die Spitze der Tabelle.

Dass dies mit dem Aufstieg in die Kreisoberliga verbunden sein würde, konnte zu diesem Zeitpunkt jedoch niemand ahnen. Als die Saison aufgrund der Corona-Epidemie kurz nach der Winterpause abgebrochen werden musste, entschied sich der Verband im Einvernehmen mit den Vereinen, eine Quotientenregel anzuwenden, die den SSV Reichenbach als Tabellenersten und Aufsteiger in die Kreisoberliga auswies.

Zwar sei dies völlig unerwartet gekommen, doch habe das Team sich entschieden, diese neue Herausforderung zusammen mit dem Trainer-Team Abedin Reqica und Nils Bauer anzunehmen, so Bitsch.

Bei der Reserve-Mannschaft lief es dagegen nicht ganz so gut. Nach dem Abstieg in die D-Klasse belegte das Team zum Zeitpunkt des Abbruchs der Spiele Platz zehn der Tabelle. Thorsten Bitsch, der mit Boris Ertl Trainer der zweiten Mannschaft ist, sieht hierfür die mangelnde Trainingsbeteiligung als Hauptursache.

Bitsch dankte Frank Degenhardt, der dem SSV als Linienrichter zur Verfügung steht. Der Schiedsrichter Manfred Pohl stehe dagegen für längere Zeit nicht mehr zur Verfügung. Es müsse dringend Ersatz gesucht werden, um nicht mit Punktabzügen belegt zu werden. Auch der Betreuerstab, der derzeit nur aus Peter Gehrisch und Manfred Preuß bestehe, müsse ergänzt werden, schloss Bitsch seinen Bericht.

Für den Hallensport gab Dori Bitsch stellvertretend für Daniela Lauer einen kurzen Überblick. Alle Kinder- und Jugendgruppen seien gut gefüllt. Der Betrieb sei inzwischen wieder angelaufen – zunächst im Freien. Später sollten die sich die Gruppen möglichst wieder in der Lautertalhalle in Elmshausen treffen. An Corona-Bedingungen werde man sich bei der Gymnastik-Abteilung gewöhnen müssen, so Übungsleiterin Nicole Schwerdt. fred

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 18.09.2020