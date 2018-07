Neue Kirchenlieder kennenlernen

Anzeige

Gadernheim.Im September 2017 wurde das neue Beiheft zum Gesangbuch „EG-plus“ eingeführt. Es entspricht nach Einschätzung der Evangelischen Kirche dem Wunsch vieler Menschen „nach neuen Liedern zum Kirchenjahr, zu Taufen, Trauungen, Einschulung und Bestattungen“.

Um den Inhalt des „EG-plus“ kennenzulernen, gemeinsam zu singen und sich an der stilistischen Vielfalt zu erfreuen, wird in Gadernheim immer am letzten Donnerstag im Monat ab 19.30 Uhr ein einstündiges Treffen angeboten. Musikalisch begleitet wird der Abend von Dr. Heinz-Jürgen Winkler.

Eingeladen sind nach Angaben der Organisatoren zu den Treffen alle, „die Freude am Singen haben oder auch nur einfach zuhören wollen“. red